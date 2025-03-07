YDS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 YDS/1 sınav tarihi)
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) için kısa bir zaman kaldı. Adayların, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dilleri için katılım sağlayacağı YDS pazar günü yapılacak. Sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde, 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek. Sınava girecek olan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 YDS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
Yılda iki kez kez yapılan YDS pazar günü ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanacak. Yabancı dil bilgilerini test etmek için sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, 2025 YDS/1 sınavının saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını sınav öncesinde araştırıyor. Peki, 2025 YDS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?