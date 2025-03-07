YDS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 YDS/1 sınav tarihi)

Yılda iki kez kez yapılan YDS pazar günü ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanacak. Yabancı dil bilgilerini test etmek için sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, 2025 YDS/1 sınavının saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını sınav öncesinde araştırıyor. Peki, 2025 YDS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?