YDS ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman bitecek?

Yabancı dil puanlarını belgelemek isteyen adayların katılım sağladığı YDS'nin bu yılki son oturumu için araştırmalar yoğunlaştı. Bu yılın son YDS oturumunun başvuruları başladı. Başvurularını henüz yapmayan adaylar ise ÖSYM'nin belirlediği son başvuru gününü ve sınav oturum tarihini merak ediyor. İşte, 2024-YDS/2 hakkında son bilgiler...