YDS ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuruları sona ermek üzere. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Peki, YDS ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman bitecek?

YDS ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman bitecek? - 1

Yabancı dil puanlarını belgelemek isteyen adayların katılım sağladığı YDS'nin bu yılki son oturumu için araştırmalar yoğunlaştı. Bu yılın son YDS oturumunun başvuruları başladı. Başvurularını henüz yapmayan adaylar ise ÖSYM'nin belirlediği son başvuru gününü ve sınav oturum tarihini merak ediyor. İşte, 2024-YDS/2 hakkında son bilgiler...

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YDS ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman bitecek? - 2

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başvurular, 25 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

YDS ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman bitecek? - 3

2024 YDS-2 NE ZAMAN?

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

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