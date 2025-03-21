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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/1 sonuç tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nun 2025 yılındaki ilk etabı geçtiğimiz günlerde geride kaldı. 81 il, 87 sınav merkezinde yapılan sınavın ardından şimdi de sonuçlar gündemde. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/1 sonuç tarihi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) yapıldı. 20 dilde gerçekleştirilen sınavda, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılan adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltilmişti. İşte, 2025-YDS/1 sonuç tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/1 sonuç tarihi - 2

2025 YDS-1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/1 sonuç tarihi - 3

YDS HAKKINDA

YDS veya uzunca Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.


Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.

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