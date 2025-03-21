YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/1 sonuç tarihi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nun 2025 yılındaki ilk etabı geçtiğimiz günlerde geride kaldı. 81 il, 87 sınav merkezinde yapılan sınavın ardından şimdi de sonuçlar gündemde. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) yapıldı. 20 dilde gerçekleştirilen sınavda, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılan adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltilmişti. İşte, 2025-YDS/1 sonuç tarihi...