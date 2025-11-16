YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi belli oldu
16.11.2025 11:54
AA
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) sonuçları, 16 Kasım'da yapılan sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün gerçekleştirilen YDS/2 sınavında adaylara 180 soru soruldu ve 180 dakika cevaplama süresi tanındı. Saat 10.15'te başlayan yılın ikinci YDS sınavı sat 13.15 itibarıyla sona erecek. Sınavdan çıkan öğrenciler ise gözlerini sonuç tarihine çevirdi. İşte ayrıntılar.
81 İLDE DÜZENLENDİ
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav yurt içinde 81 il ile Lefkoşa ve Bişkek'te 89 sınav merkezinde düzenlendi. Sınav için 315 bina ve 4 bin 758 salon kullanıma açıldı.
Saat 10.15'te başlayacak sınav 180 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
YDS/2, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 13.15'te sona erecek sınavda, ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/2 sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak, ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.