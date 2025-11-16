YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi belli oldu

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav yurt içinde 81 il ile Lefkoşa ve Bişkek'te 89 sınav merkezinde düzenlendi. Sınav için 315 bina ve 4 bin 758 salon kullanıma açıldı.

Saat 10.15'te başlayacak sınav 180 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

YDS/2, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 13.15'te sona erecek sınavda, ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.