YDUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: 2025 ÖSYM YDUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı
7-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. YDUS yerleştirme sonuçları ayrıca adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen binlerce aday 25 Mayıs tarihinde düzenlenen YDUS 1. dönem sınavına katıldı. Sınavdan elde ettikleri puanlara göre 7-14 Ağustos tarihlerinde tercih yapan adaylar için beklenen haber geldi. ÖSYM YDUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarını duyurdu.