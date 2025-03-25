Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 MEB takvimi

MEB EĞİTİM YILI TAKVİMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim dönemine dair henüz bir takvim paylaşılmadı.



Birkaç ay içinde 2025-2026 eğitim öğretim dönemi takviminin ilan edilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.