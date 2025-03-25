Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 MEB takvimi
Milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer alan okulların başlayacağı tarih, henüz uzun zaman olmasına rağmen araştırmalara konu oldu. Okulların başlayacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 ve 2026 eğitim dönemi takvimi ile açıklanacak. Peki, 2025-2026 döneminde okullar ne zaman açılacak?
Eylül ayında başlayacak eğitim döneminde okulların açılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim takvimi ile belli olacak. MEB, ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların açılışı için tarih bilgilerini ilan edecek.