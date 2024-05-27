Yeni müfredatta neler değişti? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli anlattı

Eğitim-öğretimde yeni müfredat tartışmaları uzun zamandır devam ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı. Müfredata dair ayrıntıları ve bundan sonraki aşamaları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli anlattı.

Yeni müfredatta neler değişti? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli anlattı - 1

Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Talim Terbiye Kurulu'nun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yeni müfredatı onayladı.

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Yeni müfredatta neler değişti? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli anlattı - 2

10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi. Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri gelirken müfredat taslağına katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi. Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise diğer paydaşlardan geldi.

Yeni müfredatta neler değişti? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli anlattı - 3

Gelen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayıyla 2024-2025 eğitim döneminde yeni müfredat kademeli şekilde uygulanacak.

Yeni müfredatta neler değişti? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli anlattı - 4

YENİ MÜFREDATLA NELER DEĞİŞECEK?

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, yapılan değişiklikleri NTV yayınında anlattı. İşte Demirli'nin açıklamalrından satır başları;

"Okul öncesi seviyesinde çocukların içinde bulunduğu dönemler ele alınarak gelişim alanı yaklaşımından yerine öğrenme alanı yaklaşımına geçildi. "

Yeni müfredatta neler değişti? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli anlattı - 5

"Temel eğitimde örneğin ilk okuma yazma süreçlerini çocukların daha kolay ve anlayarak, etkili bir okuma yazmasını anlayacak bir yapı oluşturuldu."

"Türkçe eğitimnde 4 dil becerisinde kademeli bir bütünlük sağlandı."

Yeni müfredatta neler değişti? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli anlattı - 6

"Matematik ve Fen Bilimleri'nde günlük hayata ilişkin becerilere ağırlık verildi."

"Tarih ve coğrafya da milli ve stratejik meseler öne çıakrılarak sadeleştirme yapıldı."

Yeni müfredatta neler değişti? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli anlattı - 7

YENİ KİTAPLAR BASILACAK

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacağını söyleyen Demirli, "Eylül ayında yeni müfredata uygun kitaplar sıralarda yerini alacak" dedi.

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