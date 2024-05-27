Yeni müfredatta neler değişti? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli anlattı
Eğitim-öğretimde yeni müfredat tartışmaları uzun zamandır devam ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı. Müfredata dair ayrıntıları ve bundan sonraki aşamaları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli anlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Talim Terbiye Kurulu'nun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yeni müfredatı onayladı.