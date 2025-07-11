Yerel yerleştirme nasıl yapılacak? MEB yerel yerleştirme sürecini paylaştı
Milli Eğitim Bakanlığınca, "2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Tercih kılavuzu ardından yerel yerleştirme süreci merak konusu oldu. Peki, yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılacak? Millî Eğitim Bakanlığı takvimiyle yerel yerleştirme sürecinin ayrıntılarını derledik.
Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.
Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.