Yerli Malı haftası ne zaman kutlanıyor?

Yerli Malı Haftası, Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır. Okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasında, Türk malının önemi vurgulanırken, tüketim artırılmaya çalışılır. Ülkenin zengin kaynaklarından bahsedilir. Öğrenci ve öğretmenlerin yöresel kıyafetler giyerek farkındalık oluşturduğu Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlama etkinliğinin amacına ulaşması için büyük emek harcanır.
Tasarruf yapmak, milli kaynaklarımızın daha verimli şekilde kullanılması, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek bu haftanın belli başlı amaçları içindedir.
Tutumun önemini kavratmak.
Küçük yaştan tutumlu olma alışkanlığı kazandırmak.
Yatırımın anlam ve önemini kavratmak.
Tüketim-yatırım ilişkisini açıklamak.
Tüketimde tutumu, tüketimden çok yatırım yapmayı teşfik etmek. Herkesi yatırıma yöneltmek.
Türk mallarını tanıtmak. Yerli malı kullanmanın faydalarını açıklamak.
Herkesi yerli malı kullanmaya teşvik ederek yurt ekonomisine katkıda bulunmayı sağlamak.
Sağlıklı, mutlu insanları ile kalkınmış Türkiye yaratmayı görev olarak ilan etmek.
Gelecek kuşaklara kalkınmış bir Türkiye bırakmak.
Bu güzel yurtta, genç neslin sorumlu ve şerefli yerini almasını sağlamak.