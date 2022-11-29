Yerli Malı haftası ne zaman kutlanıyor?

Okullarımızda Belirli Günler ve Haftalar kapsamında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftasının kutlanmasındaki amaç; yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince okullarımızda tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ´´yerli malı kullanmanın önemi´´ vurgulanır. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Peki, Yerli Malı haftası ne zaman?

Yerli Malı haftası ne zaman kutlanıyor? - 1

Yerli Malı Haftası, Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır. Okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

Yerli Malı haftası ne zaman kutlanıyor? - 2

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasında, Türk malının önemi vurgulanırken, tüketim artırılmaya çalışılır. Ülkenin zengin kaynaklarından bahsedilir. Öğrenci ve öğretmenlerin yöresel kıyafetler giyerek farkındalık oluşturduğu Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlama etkinliğinin amacına ulaşması için büyük emek harcanır.

Yerli Malı haftası ne zaman kutlanıyor? - 3

Tasarruf yapmak, milli kaynaklarımızın daha verimli şekilde kullanılması, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim madde­lerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliş­tirmek bu haftanın belli başlı amaçları içindedir.

Yerli Malı haftası ne zaman kutlanıyor? - 4

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftasının amacı:

Tutumun önemini kavratmak.

Küçük yaştan tutumlu olma alışkanlığı kazandırmak.

Yatırımın anlam ve önemini kavratmak.

Tüketim-yatırım ilişkisini açıklamak.

Tüketimde tutumu, tüketimden çok yatırım yapmayı teşfik etmek. Herkesi yatırıma yöneltmek.

Türk mallarını tanıtmak. Yerli malı kullanmanın faydalarını açıklamak.

Herkesi yerli malı kullanmaya teşvik ederek yurt ekonomisine katkıda bulunmayı sağlamak.

Sağlıklı, mutlu insanları ile kalkınmış Türkiye yaratmayı görev olarak ilan etmek.

Gelecek kuşaklara kalkınmış bir Türkiye bırakmak.
Bu güzel yurtta, genç neslin sorumlu ve şerefli yerini almasını sağlamak.

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