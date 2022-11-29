Yerli Malı haftası ne zaman kutlanıyor?

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftasının amacı:

Tutumun önemini kavratmak.



Küçük yaştan tutumlu olma alışkanlığı kazandırmak.



Yatırımın anlam ve önemini kavratmak.



Tüketim-yatırım ilişkisini açıklamak.



Tüketimde tutumu, tüketimden çok yatırım yapmayı teşfik etmek. Herkesi yatırıma yöneltmek.

Türk mallarını tanıtmak. Yerli malı kullanmanın faydalarını açıklamak.

Herkesi yerli malı kullanmaya teşvik ederek yurt ekonomisine katkıda bulunmayı sağlamak.



Sağlıklı, mutlu insanları ile kalkınmış Türkiye yaratmayı görev olarak ilan etmek.



Gelecek kuşaklara kalkınmış bir Türkiye bırakmak.

Bu güzel yurtta, genç neslin sorumlu ve şerefli yerini almasını sağlamak.