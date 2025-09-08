Yılın ilk ara tatili kasım ayında yapılacak: (MEB ara tatil tarihlerini paylaştı)

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Genelgeye göre, yılın ilk ara tatili kasım ayında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025 tarihinde çaldı. Yoğun bir dönemin başlamasıyla birlikte gözler ara tatil tarihlerine çevrildi.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ KASIM AYINDA

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.


İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

