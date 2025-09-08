Yılın ilk ara tatili kasım ayında yapılacak: (MEB ara tatil tarihlerini paylaştı)

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025 tarihinde çaldı. Yoğun bir dönemin başlamasıyla birlikte gözler ara tatil tarihlerine çevrildi.