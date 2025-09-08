Yılın ilk ara tatili kasım ayında yapılacak: (MEB ara tatil tarihlerini paylaştı)
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Genelgeye göre, yılın ilk ara tatili kasım ayında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025 tarihinde çaldı. Yoğun bir dönemin başlamasıyla birlikte gözler ara tatil tarihlerine çevrildi.