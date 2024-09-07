Yılın son ALES sınavı tarihi: 2024 ALES/3 sınavı ne zaman? (ÖSYM ALES başvuru takvimi)

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından bu yılın üçüncü ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı başvuruları, 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 9 Ekim'de sona erecek.