Yılın son ALES sınavı tarihi: 2024 ALES/3 sınavı ne zaman? (ÖSYM ALES başvuru takvimi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) tarihi, yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunlarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, yılın son ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 ALES/3 sınavı ne zaman, başvurular ne zaman alınacak?

Yılın son ALES sınavı tarihi: 2024 ALES/3 sınavı ne zaman? (ÖSYM ALES başvuru takvimi) - 1

2024 ALES/3 başvuru ve sınav tarihi, yılın son ALES sınavını kaçırmak istemeyen adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında, ALES/3 sınavı için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.

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Yılın son ALES sınavı tarihi: 2024 ALES/3 sınavı ne zaman? (ÖSYM ALES başvuru takvimi) - 2

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından bu yılın üçüncü ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı başvuruları, 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 9 Ekim'de sona erecek.

Yılın son ALES sınavı tarihi: 2024 ALES/3 sınavı ne zaman? (ÖSYM ALES başvuru takvimi) - 3

Sınavın geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

Yılın son ALES sınavı tarihi: 2024 ALES/3 sınavı ne zaman? (ÖSYM ALES başvuru takvimi) - 4

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Bu yılın son ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

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