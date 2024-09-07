Yılın son ALES sınavı tarihi: 2024 ALES/3 sınavı ne zaman? (ÖSYM ALES başvuru takvimi)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) tarihi, yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunlarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, yılın son ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 ALES/3 sınavı ne zaman, başvurular ne zaman alınacak?
2024 ALES/3 başvuru ve sınav tarihi, yılın son ALES sınavını kaçırmak istemeyen adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında, ALES/3 sınavı için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.