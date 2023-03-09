YKS 12. sınıf 2. dönem müfredat konuları: 12. sınıf 2. dönem konuları neler, YKS'de çıkmayacak mı?

2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

Küresel Ticaret

Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler

Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları

Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

Türkiye Turizmi

Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi

Türkiye'nin Kültürel Mirası

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları

Türkiye'nin Turizm Politikaları

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Jeopolitik Konum

Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

Türk Kültürü Havzası

Ülkeler Arası Etkileşim

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli

Enerji Güzergahları ve Etkileri

Çatışma Bölgeleri

4. Ünite: Çevre ve Toplum

Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

Doğal Çevrenin Sınırlılığı

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları

Çevre Politikaları

Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları

Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler

Çevresel Örgütler

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri

Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler