YKS 2021 sonuçları açıklandı - (ÖSYM, YKS, AYT ve TYT sonuç sorgulama ekranı)

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. 2021 YKS birincilerinin illeri de paylaşıldı.

28.07.2021 - 09:34 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 10:02

YKS 2021 sonuçları açıklandı - (ÖSYM, YKS, AYT ve TYT sonuç sorgulama ekranı) - 1
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
YKS 2021 sonuçları açıklandı - (ÖSYM, YKS, AYT ve TYT sonuç sorgulama ekranı) - 2

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS 2021 sonuçları açıklandı - (ÖSYM, YKS, AYT ve TYT sonuç sorgulama ekranı) - 3

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

YKS 2021 sonuçları açıklandı - (ÖSYM, YKS, AYT ve TYT sonuç sorgulama ekranı) - 4

Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS birincilerinin illerini paylaştı. 

YKS 2021 sonuçları açıklandı - (ÖSYM, YKS, AYT ve TYT sonuç sorgulama ekranı) - 5

İŞTE BİRİNCİLERİN İLLERİ

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:

Sayısal:Adana

Eşit Ağırlık:Konya

Sözel:Adana

YDT birincileri:

Almanca:Balıkesir 

Arapça:Konya

Fransızca:İstanbul

İngilizce:İstanbul

Rusça:Bursa

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