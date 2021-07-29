YKS sonuçları açıklandı (Üniversite taban puanları belli oldu)

29.07.2021 - 12:43
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.
Üniversite taban puanları belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.
Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS birincilerinin illerini paylaştı.
TYT birincisi: Adana
AYT birincileri:
Sayısal:Adana
Eşit Ağırlık:Konya
Sözel:Adana
YDT birincileri:
Almanca:Balıkesir
Arapça:Konya
Fransızca:İstanbul
İngilizce:İstanbul
Rusça:Bursa