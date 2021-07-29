YKS sonuçları açıklandı (Üniversite taban puanları belli oldu)

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. 2021 YKS birincilerinin illeri de paylaşıldı.

29.07.2021 - 12:43

YKS sonuçları açıklandı (Üniversite taban puanları belli oldu) - 1
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
YKS sonuçları açıklandı (Üniversite taban puanları belli oldu) - 2

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS sonuçları açıklandı (Üniversite taban puanları belli oldu) - 3

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

YKS sonuçları açıklandı (Üniversite taban puanları belli oldu) - 4

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

Üniversite taban puanları belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu. 

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

YKS sonuçları açıklandı (Üniversite taban puanları belli oldu) - 5

İŞTE BİRİNCİLERİN İLLERİ

Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS birincilerinin illerini paylaştı

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:

Sayısal:Adana

Eşit Ağırlık:Konya

Sözel:Adana

YDT birincileri:

Almanca:Balıkesir 

Arapça:Konya

Fransızca:İstanbul

İngilizce:İstanbul

Rusça:Bursa

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