YKS 2024 başvuruları bekleniyor: YKS başvuru ücreti ne kadar? (YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, 2024 YKS başvuruları başlamıştı fakat kurum tarafından başvurular geri çekildi. Bugün başlayacak olan başvurular yaklaşık bir ay devam edecek. Başvuruda bulunacak olan adaylar bir yandan da YKS başvuru ücretini merak ediyor. Adaylar, 2024-YKS Kılavuzu'nda yer alan ayrıntılara dikkat ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YKS 2024 başvuruları bekleniyor: YKS başvuru ücreti ne kadar? (YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?) - 1

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

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YKS 2024 başvuruları bekleniyor: YKS başvuru ücreti ne kadar? (YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?) - 2

2024 YKS BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

YKS başvuruları bugün itibarıyla başlayacak. 1 Şubat'ta başlayan başvurular 26 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YKS 2024 başvuruları bekleniyor: YKS başvuru ücreti ne kadar? (YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?) - 3

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 YKS başvuru ücreti belli oldu. Sınav ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı.

Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarıldı.

3 oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

YKS 2024 başvuruları bekleniyor: YKS başvuru ücreti ne kadar? (YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?) - 4

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

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YKS 2024 başvuruları bekleniyor: YKS başvuru ücreti ne kadar? (YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?) - 5

2024 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.

Üniversiteli adayları, 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 9 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek.

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