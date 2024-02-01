YKS 2024 başvuruları bekleniyor: YKS başvuru ücreti ne kadar? (YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, 2024 YKS başvuruları başlamıştı fakat kurum tarafından başvurular geri çekildi. Bugün başlayacak olan başvurular yaklaşık bir ay devam edecek. Başvuruda bulunacak olan adaylar bir yandan da YKS başvuru ücretini merak ediyor. Adaylar, 2024-YKS Kılavuzu'nda yer alan ayrıntılara dikkat ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.