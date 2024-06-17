YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2024 oturumları tamamlandı. Üç oturumun tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM YKS sonuç tarihini yayımladığı takvimle duyurdu. Peki, YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Temmuz 2024 tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Sınava katılım sağlayan üniversite adayları şimdiden sonuç heyecanı yaşıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - 2

YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; YKS sınav sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek.

YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - 3

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası

Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - 4

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih
edemeyeceklerdir.

DAHA FAZLA GÖSTER