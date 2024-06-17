YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2024 oturumları tamamlandı. Üç oturumun tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM YKS sonuç tarihini yayımladığı takvimle duyurdu. Peki, YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Temmuz 2024 tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Sınava katılım sağlayan üniversite adayları şimdiden sonuç heyecanı yaşıyor.