YKS 2024 soru kitapçıkları için gözler ÖSYM'de: YKS (TYT, AYT, YDT) 2024 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) soru kitapçıkları ve cevapları için gözler ÖSYM'de... Üç oturumda tamamlanacak sınava katılım sağlayan adaylar, YKS soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi araştırıyor. YKS 2024 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları online olarak yayımlanacak. Peki, YKS 2024 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır?
Bu sene 3 milyondan fazla adayın katıldığı 2024-YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılıyor. Sınavın ilk günü TYT'de (Temel Yeterlilik Testi) ter döken adaylar, şimdiden 2024-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı.