YKS 2024 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır? Gözler YKS soru - cevap duyurusunda

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday bugün ve yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek. Üç oturumda tamamlanacak sınav öncesi YKS soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihe yönelik de araştırmalar başladı. YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayımlanacak. Peki, YKS 2024 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır?

YKS 2024 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır? Gözler YKS soru - cevap duyurusunda - 1

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde üç oturum (TYT, AYT, YDT) şeklinde düzenlenecek olan YKS sınavı için bekleyiş sürerken sürecin ayrıntılarına yönelik de araştırmalar başladı. Üniversite sınavına girecek adaylar, şimdiden 2024-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı.

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YKS 2024 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır? Gözler YKS soru - cevap duyurusunda - 2

YKS OTURUM BİLGİLERİ VE SORU DAĞILIMI

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak.

YKS 2024 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır? Gözler YKS soru - cevap duyurusunda - 3

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS 2024 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır? Gözler YKS soru - cevap duyurusunda - 4

GEÇTİĞİMİZ YIL AYNI GÜN YAYIMLANMIŞTI

YKS soruları ve cevap anahtarları geçtiğimiz yıl oturumlar tamamlandıktan sonra yayımlanmıştı. 2023 YKS oturumları 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş, soru - cevap duyurusu üçüncü oturumun tamamlanmasının hemen ardından gelmişti. 

YKS 2024 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır? Gözler YKS soru - cevap duyurusunda - 5

YKS 2024 soruları ve cevap anahtarlarının 9 Haziran 2024 tarihinde paylaşılması bekleniyor.

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