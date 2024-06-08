YKS 2024 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır? Gözler YKS soru - cevap duyurusunda
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday bugün ve yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek. Üç oturumda tamamlanacak sınav öncesi YKS soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihe yönelik de araştırmalar başladı. YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayımlanacak. Peki, YKS 2024 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır?
8-9 Haziran 2024 tarihlerinde üç oturum (TYT, AYT, YDT) şeklinde düzenlenecek olan YKS sınavı için bekleyiş sürerken sürecin ayrıntılarına yönelik de araştırmalar başladı. Üniversite sınavına girecek adaylar, şimdiden 2024-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı.