YKS 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS taban puanları nasıl öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı. YKS sonuçları ardından gözler taban puanlar ve kontenjanlara çevrildi. Peki, YKS 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS taban puanları nasıl öğrenilir?

YKS 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS taban puanları nasıl öğrenilir? - 1

YKS taban puanları ve sıralamaları, adaylara üniversite tercihlerini sıralamada kolaylık sağlıyor. 2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

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YKS 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS taban puanları nasıl öğrenilir? - 2

ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzuyla taban ve tavan puanlar belli olacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı yani 2023 yılına ait puanlar yer alacak.

YKS 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS taban puanları nasıl öğrenilir? - 3

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS taban puanları nasıl öğrenilir? - 4

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