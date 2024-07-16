YKS 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS taban puanları nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı. YKS sonuçları ardından gözler taban puanlar ve kontenjanlara çevrildi. Peki, YKS 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS taban puanları nasıl öğrenilir?
YKS taban puanları ve sıralamaları, adaylara üniversite tercihlerini sıralamada kolaylık sağlıyor. 2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.