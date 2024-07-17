YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (Taban puanlar ve kontenjanlar)

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı. Kılavuzda YKS tercih tarihlerinin yanı sıra kontenjan ve taban puanlara ilişkin de bilgi yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurmuştu. Adaylar, YKS tercih kılavuzunu inceleyerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (Taban puanlar ve kontenjanlar) - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklanması sonrası üniversite adaylarının gündeminde taban puanlar ve kontenjanlar vardı. YKS 2024 tercih kılavuzu ile taban puanlara ve kontenjanlara ilişkin ayrıntılar belli oldu.

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YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (Taban puanlar ve kontenjanlar) - 2

YKS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (Taban puanlar ve kontenjanlar) - 3

TERCİH KILAVUZU DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr  adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." denildi.

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YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (Taban puanlar ve kontenjanlar) - 4

YKS taban puanları ve sıralamaları, adaylara üniversite tercihlerini sıralamada kolaylık sağlıyor.

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