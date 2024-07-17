YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (Taban puanlar ve kontenjanlar)
2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı. Kılavuzda YKS tercih tarihlerinin yanı sıra kontenjan ve taban puanlara ilişkin de bilgi yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurmuştu. Adaylar, YKS tercih kılavuzunu inceleyerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklanması sonrası üniversite adaylarının gündeminde taban puanlar ve kontenjanlar vardı. YKS 2024 tercih kılavuzu ile taban puanlara ve kontenjanlara ilişkin ayrıntılar belli oldu.