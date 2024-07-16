YKS 2024 tercih tarihleri belli oldu: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları nasıl öğrenilir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihleri de belli oldu. YKS 2024 sonuçları, ÖSYM’nin sitesi ve mobil uygulamasından öğrenilebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 YKS sınavı, 16 Haziran 2024 tarihinde açıklandı. 3 milyon üniversite adayının katılım sağladığı YKS sonuçları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.