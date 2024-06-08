YKS 2024 yorumları: TYT nasıldı, zor muydu? Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri soru yorumları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) tamamlanmasıyla birlikte sınavda çıkan sorular gündem oldu. Sınava katılım sağlayan adaylar, Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler testlerinden oluşan TYT'ye dair yorumlarını, soruların zorluk derecesini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Peki, TYT nasıldı, zor muydu? Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri soru yorumları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 maratonu TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile başladı. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu. YKS'nin ilk oturumunda sorulan sorular sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte sosyal medyada yapılan YKS yorumlarından bazıları...