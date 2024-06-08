YKS 2024 yorumları: TYT nasıldı, zor muydu? Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri soru yorumları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) tamamlanmasıyla birlikte sınavda çıkan sorular gündem oldu. Sınava katılım sağlayan adaylar, Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler testlerinden oluşan TYT'ye dair yorumlarını, soruların zorluk derecesini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Peki, TYT nasıldı, zor muydu? Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri soru yorumları

YKS 2024 yorumları: TYT nasıldı, zor muydu? Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri soru yorumları - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 maratonu TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile başladı.  TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu.  YKS'nin ilk oturumunda sorulan sorular sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte sosyal medyada yapılan YKS yorumlarından bazıları...

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YKS 2024 yorumları: TYT nasıldı, zor muydu? Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri soru yorumları - 2

YKS 2024 TYT YORUMLARI

"Türkçe belirleyici bir sınav oldu. ÖSYM yine temel ders Türkçe 'yi zorlamış gibiydi. Matematik zor değildi ama kolay da değildi. "

"Emin olduğum soruları çözerim diyordum 165 dk sonunda 3 soru çözdüğümü farkettim"

"Türkçe bariz çok kolaydı 2020 senesindeki Mabel matiz sorusu, uzun uzun felsefe paragrafları nasıl da değişmiş"

"Felsefe ve Türkçe şaka mıydı? Özellikle o felsefe soruları… hayatımda öyle sorular görmedim. Bu sınavın eleyeni felsefe oldu. Matematik kolaydı, fen bilgi sorusuydu."

"Türkçe gayet açıklayıcıydı arkadaslar çoğunluk mantık sorusuydu"

YKS 2024 yorumları: TYT nasıldı, zor muydu? Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri soru yorumları - 3

"Sınavdan çıkan biri olarak detaylı TYT analizim: türkçe; uzun ama kolaydı sosyal fulledim diye düşünüyorum matematik; tarihin en kolay mat sorularıydı (özellikle geometri) fen kolay seviye test kitabı sorularıydı yani bu sınav en az 75 net yapamayan mezuna bıraksın"

"Türkçe de yanıltıcı sorular çok fazlaydı, Matematik kolaydı."

"Türkçe soruları bi bana mı kolay geldi? 2-3 soru dışında hepsi kolaydı Türkçe'de"

"Felsefe sorularını özellikle sanki Platon'u mezarından kaldırıp ona soru hazırlatmışlar "

YKS 2024 yorumları: TYT nasıldı, zor muydu? Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri soru yorumları - 4

"Sınav inanılmaz kolaydı tercihlerimde yıldız teknik üniversitesini yazmayı düşünüyorum "

"Sınav kolaydı ya testti. Yalnız sehabe-sure sorusu neydi öyle."

"Sadece mantık yürüterek 16 matematik sorusu çözdüm."

"Türkce okuduğunu anlamaydı ama ufak dalgınlıkta tamamen kaçırırdın felsefe zorladı"

"Sınav geçen seneden daha kolaydı bence Türkçe ve sosyal ortalamaydı mat ve fen kolaydı"

"Kısaca değerlendirirsem Türkçe ve Sosyal bilimler soruları şaşırtıcı şekilde kolaydı, özellikle Türkçe'de abartılı uzun paragraf soruları bu yıl yoktu. Bir hazırlığım olmamasına rağmen iyi bir puan çıkarabilirim. Matematik yapmadım, Fen ise zordu."

"Matematik mi çözdük yoksa alternatif 40 tane daha Türkçe sorusu mu çözdük belli değil rakam makam bir şeyler serpiştirseydiniz aralara ya "

"Çok kolaydı özellikle matematik beklediğimden iyi geçti, otuz dakika kala bitirdim arada kaldığım sorulara tekrar döndüm. muhtemelen yığılma olur geçmiş olsun. "

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