YKS 2025 başvuru tarihleri: YKS başvurusu ne zaman başlayacak?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) kısa bir süre kala gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yayımlanan "2025 Yılı Sınav Takvimi" ile YKS başvuru ve oturum tarihleri duyuruldu. Peki, 2025 YKS başvurusu ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Takvimle birlikte YKS oturumlarına dair ayrıntılar belli oldu.