YKS 2025 başvuru tarihleri: YKS başvurusu ne zaman başlayacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) kısa bir süre kala gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yayımlanan "2025 Yılı Sınav Takvimi" ile YKS başvuru ve oturum tarihleri duyuruldu. Peki, 2025 YKS başvurusu ne zaman başlayacak?

YKS 2025 başvuru tarihleri: YKS başvurusu ne zaman başlayacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Takvimle birlikte YKS oturumlarına dair ayrıntılar belli oldu.

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YKS 2025 başvuru tarihleri: YKS başvurusu ne zaman başlayacak? - 2

"2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS 2025 başvuru tarihleri: YKS başvurusu ne zaman başlayacak? - 3

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak, sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

YKS 2025 başvuru tarihleri: YKS başvurusu ne zaman başlayacak? - 4

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.


YKS 2025 başvuru tarihleri: YKS başvurusu ne zaman başlayacak? - 5

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alacak.

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