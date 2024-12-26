YKS 2025 başvuru ve sınav tarihi: YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman?

2025 YKS başvurularının ne zaman yapılacağı, lise son sınıf öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle YKS sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS takvimine çevirdi. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman?