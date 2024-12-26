YKS 2025 başvuru ve sınav tarihi: YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. 2025 yılında YKS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, üniversite sınavları için şimdiden hazırlıklara başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında YKS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman?

YKS 2025 başvuru ve sınav tarihi: YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman? - 1

2025 YKS başvurularının ne zaman yapılacağı, lise son sınıf öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle YKS sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS takvimine çevirdi. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman?

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YKS 2025 başvuru ve sınav tarihi: YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman? - 2

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında 2025 YKS tarihleri başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek.

YKS 2025 başvuru ve sınav tarihi: YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman? - 3

2025 YKS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS 2025 başvuru ve sınav tarihi: YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman? - 4

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 22 Temmuz'da ilan edilecek.

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