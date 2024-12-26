YKS 2025 başvuru ve sınav tarihi: YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. 2025 yılında YKS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, üniversite sınavları için şimdiden hazırlıklara başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında YKS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman?
2025 YKS başvurularının ne zaman yapılacağı, lise son sınıf öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle YKS sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS takvimine çevirdi. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavları ne zaman?