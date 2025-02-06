YKS 2025 başvuruları başladı mı? Üniversite YKS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM YKS başvuru kılavuzu ve ekranı)

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılım sağlayacak.