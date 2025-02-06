YKS 2025 başvuruları başladı mı? Üniversite YKS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM YKS başvuru kılavuzu ve ekranı)

21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek milyonlarca adayın gözü kulağı başvuru ekranında. Yayımlanan kılavuza göre, YKS başvuruları 6 Şubat 2025 tarihi itibariyle başlayacak. Adayların başvuru sürecinde YKS başvuru kılavuzunu inceleyerek gerekli adımları gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, YKS 2025 başvuruları başladı mı? Üniversite YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS 2025 başvuruları başladı mı? Üniversite YKS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM YKS başvuru kılavuzu ve ekranı) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak.

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YKS 2025 başvuruları başladı mı? Üniversite YKS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM YKS başvuru kılavuzu ve ekranı) - 2

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS 2025 başvuruları başladı mı? Üniversite YKS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM YKS başvuru kılavuzu ve ekranı) - 3

YKS TERCİH KILAVUZUNDA AYRINTILARA YER VERİLECEK

2025-YKS başvurusu yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, başvurularını kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.


YKS 2025 başvuruları başladı mı? Üniversite YKS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM YKS başvuru kılavuzu ve ekranı) - 4

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak.

2024 yılında YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL olarak belirlenmişti.

YKS 2025 başvuruları başladı mı? Üniversite YKS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM YKS başvuru kılavuzu ve ekranı) - 5

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlayacak.

YKS 2025 başvuruları başladı mı? Üniversite YKS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM YKS başvuru kılavuzu ve ekranı) - 6

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılım sağlayacak.

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