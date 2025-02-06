YKS 2025 başvuruları başladı mı? Üniversite YKS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM YKS başvuru kılavuzu ve ekranı)
21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek milyonlarca adayın gözü kulağı başvuru ekranında. Yayımlanan kılavuza göre, YKS başvuruları 6 Şubat 2025 tarihi itibariyle başlayacak. Adayların başvuru sürecinde YKS başvuru kılavuzunu inceleyerek gerekli adımları gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, YKS 2025 başvuruları başladı mı? Üniversite YKS başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak.