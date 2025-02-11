YKS 2025 başvuruları için son gün ne zaman? ÖSYM YKS başvuru tarihlerini paylaştı
21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için süreç devam ediyor. Başvuruların geçerli olması için adayların belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, YKS başvuruları için son gün ne zaman? YKS 2025 başvuruları ne zaman bitiyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nun yayınlanması ardından üniversite sınavı sürecine dair ayrıntılar belli oldu. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat Perşembe günü itibariyle başladı.