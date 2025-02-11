YKS 2025 başvuruları için son gün ne zaman? ÖSYM YKS başvuru tarihlerini paylaştı

21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için süreç devam ediyor. Başvuruların geçerli olması için adayların belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, YKS başvuruları için son gün ne zaman? YKS 2025 başvuruları ne zaman bitiyor?

YKS 2025 başvuruları için son gün ne zaman? ÖSYM YKS başvuru tarihlerini paylaştı - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nun yayınlanması ardından üniversite sınavı sürecine dair ayrıntılar belli oldu. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat Perşembe günü itibariyle başladı.

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YKS 2025 başvuruları için son gün ne zaman? ÖSYM YKS başvuru tarihlerini paylaştı - 2

YKS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS başvuruları 3 Mart'a kadar alınacak.


YKS 2025 başvuruları için son gün ne zaman? ÖSYM YKS başvuru tarihlerini paylaştı - 3

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor.

YKS 2025 başvuruları için son gün ne zaman? ÖSYM YKS başvuru tarihlerini paylaştı - 4

YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

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