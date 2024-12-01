YKS 2025 sınavı ne zaman? YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu
ÖSYM, resmi web sitesinde sınav takvimi 2025’e dair sınav başvuruları, sınav tarihleri ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgiler verdi. Takvimle birlikte YKS sınavının oturum tarihleri ve başvuru tarihi belli oldu. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 üniversite sınavı hangi tarihte gerçekleşecek?
ÖSYM, 2025 yılında yapacağı sınavların tarihlerini paylaştı. Bu gelişmenin ardından gelecek yıl lisans ya da ön lisans eğitimi almak isteyen adaylar, YKS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı.