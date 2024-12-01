YKS 2025 sınavı ne zaman? YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu

ÖSYM, resmi web sitesinde sınav takvimi 2025’e dair sınav başvuruları, sınav tarihleri ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgiler verdi. Takvimle birlikte YKS sınavının oturum tarihleri ve başvuru tarihi belli oldu. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 üniversite sınavı hangi tarihte gerçekleşecek?

YKS 2025 sınavı ne zaman? YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu - 1

ÖSYM, 2025 yılında yapacağı sınavların tarihlerini paylaştı. Bu gelişmenin ardından gelecek yıl lisans ya da ön lisans eğitimi almak isteyen adaylar, YKS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS 2025 sınavı ne zaman? YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu - 2

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.

YKS 2025 sınavı ne zaman? YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu - 3

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS 2025 sınavı ne zaman? YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu - 4

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak.

DAHA FAZLA GÖSTER