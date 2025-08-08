YKS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç tarihi

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan akademik takvime göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor.





