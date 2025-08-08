YKS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç tarihi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar büyük bir merakla ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, üniversitelere kayıt tarihleri ve ek yerleştirme süreci de başlayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen yerleştirme sürecinde sonuçların açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler hangi üniversite ve bölümlere yerleştiklerini öğrenebilecek.


YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan akademik takvime göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor.


Geçtiğimiz yıllardaki takvimler baz alındığında ise, sonuçların Ağustos ayının son haftasında duyurulması öngörülüyor.

ÖSYM’nin tercih sonuçlarına ilişkin resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yayımlaması beklenirken, adayların gelişmeleri kurumun resmî internet sitesi üzerinden takip etmeleri önem taşıyor.

