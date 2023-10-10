YKS 3. tercih ne zaman? YKS 3. ek yerleştirmede son gelişmeler
YKS 3. tercihleri adayların gündeminde yer alıyor. YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. Ek yerleştirme sonuçlarının da ilan edilmesiyle beraber bu kez üçüncü bir ek tercih ve yerleştirme süreci olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, YKS 3. tercih ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) ilk tercihlerinde yerleşemeyen adaylar, şanslarını YKS ek yerleştirme döneminde de denemişti. YKS 2. tercih sonuçları ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla açıklandı. Şimdi ise gözler YKS 3. ek tercih açıklamalarına çevrildi. İşte, YKS 3. ek yerleştirmede son gelişmeler...