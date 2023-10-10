YKS 3. tercih ne zaman? YKS 3. ek yerleştirmede son gelişmeler

YKS EK YERLEŞTİRME İSTATİKSTİKLERİ

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler paylaşıldı.



Buna göre, lisans ve ön lisans olmak üzere devlet üniversitelerinde yer alan 77 bin 680 kontenjandan 51 bin 799'una adaylar yerleştirilirken 25 bin 881 kontenjan boş kaldı.



Vakıf üniversitelerinde ise yerleşen öğrenci sayısı 17 bin 750 olurken toplam 36 bin 715 kontenjandan 18 bin 965'i boş kaldı.



KKTC'deki üniversitelerde bulunan 5 bin 423 kontenjandan 3 bin 66'sı boş kalırken, diğer ülkelerdeki üniversitelerde 124 kontenjandan 37'si doldu, boş kalan kontenjan 87 oldu.



Böylece lisans ve ön lisansta toplam 119 bin 942 kontenjandan 71 bin 943'ü dolarken 47 bin 999 kontenjanın boş kaldığı açıklandı.