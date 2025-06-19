YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran toplu taşıma kararı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki sınav 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sınav öncesi gündeme gelen konulardan biri de ücretsiz toplu taşıma uygulaması oldu. Geçmiş yıllarda LGS ve YKS tarihlerinde toplu ulaşım ücretsiz olmuştu. Peki, YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran toplu taşıma kararı - 1

Üniversite sınavına günler kala gözler ücretsiz toplu taşıma uygulmaasına çevrildi. 15 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'de öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Peki, YKS günü  toplu taşıma ücretsiz mi?

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YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran toplu taşıma kararı - 2

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin duyurusuna göre, öğrenciler ve sınav görevlileri, belirtilen tarihlerde sınav giriş belgeleri veya görevli kimliklerini göstererek İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Bu kapsamda; İETT ve özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurları ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Uygulamanın, sınav başlangıç saatinden 2 saat önce başlayıp sınavın bitimini takip eden 2 saate kadar geçerli olacağı belirtildi.

Ayrıca, sınava girecek öğrenciler için İstanbul’un 38 farklı ilçesindeki 38 okulda kumanya dağıtımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu desteklerle İBB, sınav sürecinde öğrencilere moral ve kolaylık sağlamayı hedefliyor.

YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran toplu taşıma kararı - 3

EGO'DAN TOPLU TAŞIMA UYGULAMASI

EGO Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sınavın yapılacağı 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için tüm hazırlıklarını tamamladı.

EGO Genel Müdürlüğünce, öğrencileri mağdur etmemek için YKS’nin yapılacağı 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günleri EGO otobüslerinde uygulanan güncel Cumartesi ve Pazar çalışma programlarına ek olarak 58 adet güzergâhta 225 adet İlave servis planlaması yapılmıştır.


YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran toplu taşıma kararı - 4

Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden; sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde ücretsiz yararlanabilecekler.

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