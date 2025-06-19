YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran toplu taşıma kararı
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki sınav 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sınav öncesi gündeme gelen konulardan biri de ücretsiz toplu taşıma uygulaması oldu. Geçmiş yıllarda LGS ve YKS tarihlerinde toplu ulaşım ücretsiz olmuştu. Peki, YKS adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
Üniversite sınavına günler kala gözler ücretsiz toplu taşıma uygulmaasına çevrildi. 15 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'de öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Peki, YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?