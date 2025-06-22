YKS AYT sınav saati ve oturum süreleri 2025: AYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? (2025 ÖSYM YKS kılavuzu)
AYT sınav saati ve oturum süreleriyle ilgili son bilgiler, üniversite sınavı öncesinde heyecanla bekleyen öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Alan Yeterlilik Testi (AYT) kapsamındaki üniversite sınavı için geri sayım başladı. 1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı 2025 AYT sınavı, Türkiye genelinde bugün gerçekleşecek. Güzel bir üniversitede eğitim alma hayali kuran öğrenciler, sınavda başarılı olabilmek için son hazırlıklarını yaparken sınavın saati, süresi ve soru sayısı gibi ayrıntılar da merak konusu oldu. Peki, YKS AYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? İşte ÖSYM AYT sınav kılavuzuyla ilgili bilgiler...
2025 YKS sınavlarıın ilk oturumu olan olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) geride kaldı. 21 Haziran’da tamamlanan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sonrası, şimdi 22 Haziran Pazar günü yapılacak AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumları gündemde. Adaylar, sınav saatleri, soru sayıları ve içerik zorluk seviyeleri hakkında detaylı bilgi arayışında. Peki, YKS AYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?