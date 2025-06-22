YKS AYT sınav saati ve oturum süreleri 2025: AYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? (2025 ÖSYM YKS kılavuzu)

AYT sınav saati ve oturum süreleriyle ilgili son bilgiler, üniversite sınavı öncesinde heyecanla bekleyen öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Alan Yeterlilik Testi (AYT) kapsamındaki üniversite sınavı için geri sayım başladı. 1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı 2025 AYT sınavı, Türkiye genelinde bugün gerçekleşecek. Güzel bir üniversitede eğitim alma hayali kuran öğrenciler, sınavda başarılı olabilmek için son hazırlıklarını yaparken sınavın saati, süresi ve soru sayısı gibi ayrıntılar da merak konusu oldu. Peki, YKS AYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? İşte ÖSYM AYT sınav kılavuzuyla ilgili bilgiler...

YKS AYT sınav saati ve oturum süreleri 2025: AYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? (2025 ÖSYM YKS kılavuzu) - 1

2025 YKS sınavlarıın ilk oturumu olan olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) geride kaldı. 21 Haziran’da tamamlanan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sonrası, şimdi 22 Haziran Pazar günü yapılacak AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumları gündemde. Adaylar, sınav saatleri, soru sayıları ve içerik zorluk seviyeleri hakkında detaylı bilgi arayışında. Peki, YKS AYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?

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YKS AYT sınav saati ve oturum süreleri 2025: AYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? (2025 ÖSYM YKS kılavuzu) - 2

İLK OTURUMDA GÖREVLİ SAYISI

Bu yıl 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

TYT, Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde uygulandı. 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 333 bin 836 kişi görev aldı.

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YKS AYT sınav saati ve oturum süreleri 2025: AYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? (2025 ÖSYM YKS kılavuzu) - 3

AYT VE YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve saat 13.15'te son bulacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek, sınav 17.45'te bitecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. 

YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.


YKS AYT sınav saati ve oturum süreleri 2025: AYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? (2025 ÖSYM YKS kılavuzu) - 4

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025'te açıklanacak. Üniversiteli adayları, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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