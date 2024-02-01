YKS 2024 başvuruları başladı mı? Gözler YKS başvuru kılavuzu ve ekranında
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 başvurularının bugün başlayacağı duyurulmuştu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'ye başvurular online olarak gerçekleştirilebilecek. YKS başvuru kılavuzuyla birlikte sürecin ayrıntıları paylaşılacak. Peki, YKS 2024 başvuruları başladı mı?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortam üzerinden yapabilecek.