YKS 2024 başvuruları başladı mı? Gözler YKS başvuru kılavuzu ve ekranında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 başvurularının bugün başlayacağı duyurulmuştu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'ye başvurular online olarak gerçekleştirilebilecek. YKS başvuru kılavuzuyla birlikte sürecin ayrıntıları paylaşılacak. Peki, YKS 2024 başvuruları başladı mı?

YKS 2024 başvuruları başladı mı? Gözler YKS başvuru kılavuzu ve ekranında - 1

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS 2024 başvuruları başladı mı? Gözler YKS başvuru kılavuzu ve ekranında - 2

2024 YKS OTURUM TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS 2024 başvuruları başladı mı? Gözler YKS başvuru kılavuzu ve ekranında - 3

BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. 2024 YKS başvuru ekranı henüz açılmadı.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS 2024 başvuruları başladı mı? Gözler YKS başvuru kılavuzu ve ekranında - 4

2024 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak 2024-YKS Kılavuzu'nda yer alacak.  Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2024 BAŞVURU KILAVUZU

YKS 2024 başvuruları başladı mı? Gözler YKS başvuru kılavuzu ve ekranında - 5

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olacak.

YKS 2024 başvuruları başladı mı? Gözler YKS başvuru kılavuzu ve ekranında - 6

Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olduktan sonra MEB e-Okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyorsa bir başvuru merkezine gitmeksizin 2024-YKS başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

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