YKS 2024 başvuruları başladı mı? Gözler YKS başvuru kılavuzu ve ekranında

BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. 2024 YKS başvuru ekranı henüz açılmadı.

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