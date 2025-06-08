YKS (AYT-TYT-YDT) sınav giriş belgesi sorgula osym.gov.tr | ÖSYM 2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS sınav giriş belgesi için ÖSYM’den yayınlanacak son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde 81 ilde 21-22 Haziran tarihinde üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları yapılacak. YKS sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava katılacakları okullar belli olacak. Adaylar, sınav günleri katılacakları oturumların sınav giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak. YKS sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Peki 2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
2025 yılında 2 milyon 650 bin 640 aday üniversite sınavına başvuru yaptı. Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen yüzbinlerce aday AYT, TYT ve YDT oturumlarında ter dökecek. Her oturum için ayrı sınav giriş belgesi düzenleniyor. YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacak okulların adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kuralları yer alacak. Sınav gününde adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav başladıktan sonra okullara giriş-çıkışlar kapatılacak. Adayların kimlik ve sınav giriş belgesi kontrol için önceden okullarda hazır olması gerekiyor. Peki YKS sınav giriş belgesi 2025 erişime açıldı mı? İşte, YKS sınav yerlerinde son durum…