YKS başvuru ekranı açıldı: Üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır? (YKS 2025 başvuru kılavuzu yayımlandı)

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzuyla birlikte belli oldu. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 450,00 TL olarak belirlendi.





