YKS başvuru ekranı açıldı: Üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır? (YKS 2025 başvuru kılavuzu yayımlandı)

Üniversite adaylarının gözü kulağı YKS başvuru ekranındaydı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları başladı. Adaylar YKS 2025 başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS başvuru ekranı açıldı: Üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır? (YKS 2025 başvuru kılavuzu yayımlandı) - 1

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak.


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YKS başvuru ekranı açıldı: Üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır? (YKS 2025 başvuru kılavuzu yayımlandı) - 2

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS başvuru ekranı açıldı: Üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır? (YKS 2025 başvuru kılavuzu yayımlandı) - 3

YKS TERCİH KILAVUZUNDA AYRINTILARA YER VERİLDİ

2025-YKS başvurusu yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, başvurularını kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

YKS 2025 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS başvuru ekranı açıldı: Üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır? (YKS 2025 başvuru kılavuzu yayımlandı) - 4

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzuyla birlikte belli oldu. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 450,00 TL olarak belirlendi.


YKS başvuru ekranı açıldı: Üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır? (YKS 2025 başvuru kılavuzu yayımlandı) - 5

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlayacak.

YKS başvuru ekranı açıldı: Üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır? (YKS 2025 başvuru kılavuzu yayımlandı) - 6

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılım sağlayacak.

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