YKS başvuru ekranı açıldı: Üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır? (YKS 2025 başvuru kılavuzu yayımlandı)
Üniversite adaylarının gözü kulağı YKS başvuru ekranındaydı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları başladı. Adaylar YKS 2025 başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak.