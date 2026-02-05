YKS başvuru kılavuzu 2026: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başvuru nasıl yapılır?

Milyonlarca üniversite hayali kuran öğrencinin gözü 2026 YKS başvuru tarihlerine çevrildi. Haziran ayında YKS sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, bir yandan YKS başvuru tarihleri ve başvuru ücretini merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 YKS başvuru takvimi açıklandı. 2026 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?