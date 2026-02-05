YKS başvuru kılavuzu 2026: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başvuru nasıl yapılır?
05.02.2026 09:05
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca üniversite hayali kuran öğrencinin gözü 2026 YKS başvuru tarihlerine çevrildi. Haziran ayında YKS sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, bir yandan YKS başvuru tarihleri ve başvuru ücretini merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 YKS başvuru takvimi açıklandı. 2026 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı.
Buna göre; YKS’de başvuruları 6 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart'ta sona erecek. Başvuruların öğle saatleri itibarıyla başlaması bekleniyor.
Başvurular, ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek.
GEÇ BAŞVURULAR 10 MART'TA
Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta tamamlanacak.
YKS sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2026’da açıklanacak.
2026 YKS (TYT, YDT, AYT) SINAV TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi
2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar
2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar