YKS başvuru tarihi 2025: Üniversites sınavı (YKS) başvuruları ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2025) için başvuru tarihleri merak ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren üniversiteli adayları, ÖSYM'nin açıkladığı tarih bilgisini sorguluyor. Peki, üniversite sınavı başvuruları ne zaman alınacak?

YKS başvuru tarihi 2025: Üniversites sınavı (YKS) başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

Üniversitelere girişte uygulanacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuru süreci henüz başlamadı. Aday öğrenciler şimdi ÖSYM'nin yayımladığı bilgiler ışığında başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, 2025 YKS sınav ve başvuru takvimi...

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YKS başvuru tarihi 2025: Üniversites sınavı (YKS) başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?


YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek.

YKS başvuru tarihi 2025: Üniversites sınavı (YKS) başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

2025 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?


ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS başvuru tarihi 2025: Üniversites sınavı (YKS) başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.

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