YKS başvuru tarihi 2025: Üniversites sınavı (YKS) başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversitelere girişte uygulanacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuru süreci henüz başlamadı. Aday öğrenciler şimdi ÖSYM'nin yayımladığı bilgiler ışığında başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, 2025 YKS sınav ve başvuru takvimi...