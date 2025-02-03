YKS başvuru tarihi 2025: Üniversites sınavı (YKS) başvuruları ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2025) için başvuru tarihleri merak ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren üniversiteli adayları, ÖSYM'nin açıkladığı tarih bilgisini sorguluyor. Peki, üniversite sınavı başvuruları ne zaman alınacak?
Üniversitelere girişte uygulanacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuru süreci henüz başlamadı. Aday öğrenciler şimdi ÖSYM'nin yayımladığı bilgiler ışığında başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, 2025 YKS sınav ve başvuru takvimi...