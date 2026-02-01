YKS başvuru tarihleri 2026: YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih duyurdu
01.02.2026 13:02
Gökhan Çelik
Milyonlarca gencin hayatına yön verecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte başvuru ekranının açılacağı tarih belli oldu. Güzel bir üniversitede okuma hayali kuran adaylar için TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayan takvim artık resmiyet kazandı. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 2026 YKS başvuru tarihleri.
2026 YKS başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında, YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. 2026 YKS başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?
2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı.
Buna göre; YKS’de başvuruları 6 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart'ta sona erecek. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta tamamlanacak.
YKS sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2026’da açıklanacak.
2026 YKS, TYT, YDT, AYT OTURUM TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi
2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar
2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar