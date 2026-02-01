YKS başvuru tarihleri 2026: YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih duyurdu

Milyonlarca gencin hayatına yön verecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte başvuru ekranının açılacağı tarih belli oldu. Güzel bir üniversitede okuma hayali kuran adaylar için TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayan takvim artık resmiyet kazandı. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 2026 YKS başvuru tarihleri.