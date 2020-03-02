YKS başvuru ücreti ne kadar? 2020 YKS başvuru tarihi en son ne zaman?

ntv.com.tr 02.03.2020 - 17:34
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Geç başvuru için 18 Mart'ta bir günlük ek süre verilecek.
Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
ÖSYM'nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre üç oturumda gerçekleşen YKS 20-21 Haziran 2020'de yapılacak.
20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
YKS Sınav Sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
Başvuruları yarın başlayan sınav için öğrenciler geçen sene 50 TL ödüyorlardı. Bu seneyse sınavın ücreti 70 TL oldu.
2020-YKS’ye başvuran adaylar kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;
*Sadece TYT’ye girecek adaylar 70,00 TL,
* TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,
*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklar.