YKS başvuruları 2024: YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

2024 YKS başvuruları için tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl yapılacak olan YKS sınavları öncesinde hazırlıklarına devam eden öğrenciler, yaklaşan sınav öncesinde başvuruları kaçırmak istemiyor. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?