YKS başvuruları 2024: YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için geri sayım başladı. 2024 YKS sınavı öncesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle bu yıl yapılacak YKS sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler başvuruların başlamasını bekliyor. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır
2024 YKS başvuruları için tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl yapılacak olan YKS sınavları öncesinde hazırlıklarına devam eden öğrenciler, yaklaşan sınav öncesinde başvuruları kaçırmak istemiyor. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?