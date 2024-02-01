YKS başvuruları başladı |10 soruda 2024-YKS başvuruları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları başladı. İşte YKS başvuru süreçlerine ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları...
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YSK başvuruları başladı. 2024 YKS Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre, bugün başlayan YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar yapılacak.
YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), sonrasında 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.
Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Başvuru süreçlerine ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: