YKS başvuru kılavuzu 2023: YKS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak ve başvuru nasıl yapılır?

2023 YKS başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte belli oldu. Güzel bir üniversite okuma hayaliyle sınava girecek olan öğrenciler, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında YKS başvurularını tamamlayabilecek. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?