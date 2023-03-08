YKS başvuru kılavuzu 2023: YKS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak ve başvuru nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, üniversite sınavına hazırlanan binlerce öğrenci tarafından bekleniyordu. ÖSYM'den gelen duyuru sonrasında YKS başvuruları başladı. Adaylar, YKS başvurularını ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden yapabilecek. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve başvuru ücret ne kadar?

YKS başvuru kılavuzu 2023: YKS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak ve başvuru nasıl yapılır? - 1

2023 YKS başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte belli oldu. Güzel bir üniversite okuma hayaliyle sınava girecek olan öğrenciler, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında YKS başvurularını tamamlayabilecek. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

YKS başvuru kılavuzu 2023: YKS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak ve başvuru nasıl yapılır? - 2

2023 YKS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 2023 YKS başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; YKS sınavı başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS başvuru kılavuzu 2023: YKS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak ve başvuru nasıl yapılır? - 3

2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzu sonrasında, başvuru ücretleri de belli oldu.

Buna göre; 2023 YKS oturumları için başvuru ücreti 115 TL olarak belirlendi. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

YKS başvuru kılavuzu 2023: YKS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak ve başvuru nasıl yapılır? - 4

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

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YKS başvuru kılavuzu 2023: YKS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak ve başvuru nasıl yapılır? - 5

2023 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

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