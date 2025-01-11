YKS başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 YKS başvuru ve sınav tarihi)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite sınavına hazırlanan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 YKS sınav takvimi sonrasında, üniversite sınavları için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman?
2025 YKS başvuruları için tarih araştırmaları başladı. İyi bir eğitim alabilmek için güzel bir üniversite kazanmak isteyen öğrenciler, YKS sınavları için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. TYT ve AYT sınavlarına girecek olan öğrenciler bir yandan da başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?