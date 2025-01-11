YKS başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 YKS başvuru ve sınav tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite sınavına hazırlanan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 YKS sınav takvimi sonrasında, üniversite sınavları için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman?

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 YKS başvuru ve sınav tarihi) - 1

2025 YKS başvuruları için tarih araştırmaları başladı. İyi bir eğitim alabilmek için güzel bir üniversite kazanmak isteyen öğrenciler, YKS sınavları için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. TYT ve AYT sınavlarına girecek olan öğrenciler bir yandan da başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 YKS başvuru ve sınav tarihi) - 2

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında 2025 YKS tarihleri başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek.

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 YKS başvuru ve sınav tarihi) - 3

2025 YKS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 YKS başvuru ve sınav tarihi) - 4

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 22 Temmuz'da ilan edilecek.

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