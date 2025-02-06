YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS başvuru kılavuzu

Milyonlarca adayın üniversiteli olmak için hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) başvurularına geri sayım sona ermek üzere. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat Perşembe günü başlıyor. Üniversiteli adayları şimdi başvuru sisteminin açılmasını ve YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Öte yandan YKS oturumları için belirlenen başvuru ücretinin ne kadar olduğu da merak konusu. İşte, 2025 YKS başvurularında son durum...

YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS başvuru kılavuzu - 1

YKS'nin bu yılki oturumu öncesi başvuru süreci başlıyor. 21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak YKS için başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak. Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılım sağlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS başvuru kılavuzu - 2

2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?


YKS başvuru kılavuzu henüz erişime açılmadı.

Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek.

YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS başvuru kılavuzu - 3

YKS BAŞVURU EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

YKS başvurularının 6 Şubat günü sabah saatlerinde başlaması bekleniyor.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek.

Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS başvuru kılavuzu - 4

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?


YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak.

2024 yılında YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL olarak belirlenmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER