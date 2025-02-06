YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS başvuru kılavuzu

YKS'nin bu yılki oturumu öncesi başvuru süreci başlıyor. 21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak YKS için başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak. Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılım sağlayacak.