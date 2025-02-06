YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS başvuru kılavuzu
Milyonlarca adayın üniversiteli olmak için hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) başvurularına geri sayım sona ermek üzere. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat Perşembe günü başlıyor. Üniversiteli adayları şimdi başvuru sisteminin açılmasını ve YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Öte yandan YKS oturumları için belirlenen başvuru ücretinin ne kadar olduğu da merak konusu. İşte, 2025 YKS başvurularında son durum...
YKS'nin bu yılki oturumu öncesi başvuru süreci başlıyor. 21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak YKS için başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak. Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılım sağlayacak.