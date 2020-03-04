YKS başvuruları sona erdi (2020 YKS geç başvuru ne zaman?)

2020 YKS ÜCRETLERİ

Başvuruları yarın başlayan sınav için öğrenciler geçen sene 50 TL ödüyorlardı. Bu seneyse sınavın ücreti 70 TL oldu.

2020-YKS’ye başvuran adaylar kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

*Sadece TYT’ye girecek adaylar 70,00 TL,

* TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,

*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklar.