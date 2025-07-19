YKS birincileri 2025: YKS birincileri kimler oldu, nereden çıktı? İşte TYT-AYT şampiyonları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birincilerinin 2025 yılında kimler olduğu, YKS (TYT-AYT) sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte merak ediliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu aktararak, yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, bu süreçte adayların yanında olan aileleri ve tüm eğitim camiasını tebrik etti. Peki, 2025 YKS birincileri kimler oldu, nereden çıktı?

YKS birincileri 2025: YKS birincileri kimler oldu, nereden çıktı? İşte TYT-AYT şampiyonları - 1

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında ise bu yılın YKS birincileri geldi. Hangi il ve okuldan çıktıkları, hangi alanlarda tam puan aldıkları ve başarıya nasıl ulaştıkları da öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından yakından takip ediliyor.

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YKS birincileri 2025: YKS birincileri kimler oldu, nereden çıktı? İşte TYT-AYT şampiyonları - 2

2025 YKS BİRİNCİLERİ

"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep;

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincileri sayısal alanında, Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep, sözel alanında Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa, eşit ağırlık alanında, Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa;

YKS birincileri 2025: YKS birincileri kimler oldu, nereden çıktı? İşte TYT-AYT şampiyonları - 3

Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri Almanca Elif Yılmaz, İstanbul Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Abdulvahab Burro, Tofaş Fen Lisesi-Bursa, Fransızca Arda Eren Kartal, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Sarak, Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi-İzmir, Rusça Ediz Doğan Karakoç, Haydarpaşa Lisesi-İstanbul."

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