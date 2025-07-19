YKS birincileri 2025: YKS birincileri kimler oldu, nereden çıktı? İşte TYT-AYT şampiyonları

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında ise bu yılın YKS birincileri geldi. Hangi il ve okuldan çıktıkları, hangi alanlarda tam puan aldıkları ve başarıya nasıl ulaştıkları da öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından yakından takip ediliyor.