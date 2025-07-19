YKS birincileri 2025: YKS birincileri kimler oldu, nereden çıktı? İşte TYT-AYT şampiyonları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birincilerinin 2025 yılında kimler olduğu, YKS (TYT-AYT) sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte merak ediliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu aktararak, yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, bu süreçte adayların yanında olan aileleri ve tüm eğitim camiasını tebrik etti. Peki, 2025 YKS birincileri kimler oldu, nereden çıktı?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında ise bu yılın YKS birincileri geldi. Hangi il ve okuldan çıktıkları, hangi alanlarda tam puan aldıkları ve başarıya nasıl ulaştıkları da öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından yakından takip ediliyor.