YKS birincileri başarılarının sırrını anlattı
8-9 HAZİRAN'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Eşit Ağırlık puanında Türkiye birincisi Galatasaray Lisesi öğrencisi Berra Kuruş olurken, Yabancı Dil puanında Fransızca'da birinciliği Çapa Fen Lisesi öğrencisi Yunus Emre Aydoğan aldı. Birinciler, başarılarının sırrını anlattı.
8-9 Haziran'da üç oturum halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.
Yabancı Dil Testi’nde Almanca'da Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Arapça'da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, Fransızca'da Çapa Fen Lisesi'nden Yunus Emre Aydoğan, İngilizce'de İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş birinci oldu.
YKS'de Alan Yeterlilik Testi'nde Eşit Ağrılık puanı birinciliğini ise, Galatasaray Lisesi öğrencisi Berra Kuruş aldı.