YKS birincileri başarılarının sırrını anlattı

"EKONOMİ OKUMAK İSTİYORUM"

Daha önce 2019'daki LGS'de de birinci olan Eşit Ağırlık Türkiye birincisi Berra Kuruş, YKS'ye hazırlanırken Beşiktaş'taki özel eğitim merkezine devam etti. 2 yıl boyunca okuldan kalan zamanlarında merkeze giden Kuruş, bu sürede yaklaşık 80 bin soru çözdü. Kuruş "İyi bi rşey bekliyordum ama tabii tam birinciliği de bilemiyordum. Bazı öğretmenlerim acaba diyordu ama ben tam kesin olur diye de düşünmek istemiyordum; ama çok mutluyum, şimdi sevinçliyim. LGS 2019'da da Türkiye birincisi oldum ve Galatasaray Lisesi'ne yerleştim. Boğaziçi veya bir iki özel üniversiteden birinde ekonomi bölümünü okumak istiyorum. Gelecekte finans üzerine çalışmak istiyorum, finans danışmanlığı yapmak istiyorum" dedi.

Üniversite sınavına gireceklere tavsiyelerde de bulunan Kuruş, "Ailem çok mutlu oldu, çok gururlandı tabii ki. Açıkçası eğitim hayatım boyunca düzenli çalışan bir öğrenciydim ama YKS özelinde de 11. sınıf itibarıyla daha yoğun çalışmaya başladım diyebilirim. Yaz tatilimi iyi değerlendirdim 12. sınıfa geçişte. 12. sınıfta da performansımı yavaş yavaş artırarak enerjimi tamamen tüketmeden düzenli bir şekilde ilerlemeye gayret ettim. Bu dönemde ailem ve öğretmenlerim çok destek oldu. Arkadaşlarıma aynı şekilde hepsine teşekkürü bir borç biliyorum. Yapamadığım soruların üzerine çok eğildim ve bunun çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir tavsiye vermem gerekecekse de bunu söyleyebilirim. Kesinlikle daha çok zorlandıkları ve yapamadıkları konuların üzerine giderlerse başarının gelmesi kaçınılmaz oluyor diyebilirim" şeklinde konuştu.