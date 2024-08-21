YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları 2.tercih takvimi öncesi merak ediliyor
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Merkezi yerleştirme süreci ardından gözler ek yerleştirmelere çevrildi. Herhangi bir lisans ve ön lisans programlarına yerleşmeyen adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda ek yerleştirme başvurusunda bulunabilecek. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı?
2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldı. Devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranının yüzde 98,8 olduğu, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise 91,14 olarak gerçekleştiği kaydedildi. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite taban puanları ne zaman açıklanır?