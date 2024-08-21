YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları 2.tercih takvimi öncesi merak ediliyor

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Merkezi yerleştirme süreci ardından gözler ek yerleştirmelere çevrildi. Herhangi bir lisans ve ön lisans programlarına yerleşmeyen adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda ek yerleştirme başvurusunda bulunabilecek. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları 2.tercih takvimi öncesi merak ediliyor - 1

2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldı. Devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranının yüzde 98,8 olduğu, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise 91,14 olarak gerçekleştiği kaydedildi. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite taban puanları ne zaman açıklanır?

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YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları 2.tercih takvimi öncesi merak ediliyor - 2

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları 2.tercih takvimi öncesi merak ediliyor - 3

BOŞ KONTENJANLAR HAKKINDA

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.

YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları 2.tercih takvimi öncesi merak ediliyor - 4

GEÇEN YILIN TABAN  PUANLARI

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Ancak adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını inceleyerek tercihlerini şekillendirebiliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun "yokatlas.yok.gov.tr" adresi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi bilgilere ulaşmak mümkün.

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