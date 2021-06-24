YKS bu hafta sonu! İşte YKS öncesinde bilinmesi gerekenler

24.06.2021 - 09:28
İçişleri Bakanlığı YKS'ye girecek öğrenciler ve yakınları için genelge yayınladı.
Genelgeye göre , 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindekiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek . . Şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak, aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak. Sınava girecek adayların acil işleri için nüfus müdürlükleri açık olacak. Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00 18.00 saatleri arasında açılabilecek.