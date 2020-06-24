YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı)

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Covid-19 tanısı olan adaylar, Covid-19 şüphesi taşıyan adaylar ve Covid-19 tedavisini tamamlayıp karantina sürecinde olan adaylar sınav merkezlerinde bulundurulan, yedek sınav binalarında ayrı sınav salonlarında sınava alınacak.

Bu durumdaki adayların, durumlarını ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan Genel Amaçlı Dilekçe’yi doldurarak belgeleri ile birlikte yks2020@osym.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

COVID-19 durumu olan adaylar için Genel Amaçlı Dilekçe Örneği için tıklayın