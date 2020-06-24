YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı)

24.06.2020 - 15:06
Üç aşamadan oluşan YKS 2020 bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav süresince, Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
2020 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı.
SINAVA GİRİŞ BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI
YKS 2020’ye girecek adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabilirler.
Pazar günü, AYT’den sonra yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT), 15:45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. YDT, sınavında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde ayrı kitapçıklar bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Covid-19 tanısı olan adaylar, Covid-19 şüphesi taşıyan adaylar ve Covid-19 tedavisini tamamlayıp karantina sürecinde olan adaylar sınav merkezlerinde bulundurulan, yedek sınav binalarında ayrı sınav salonlarında sınava alınacak.
Bu durumdaki adayların, durumlarını ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan Genel Amaçlı Dilekçe’yi doldurarak belgeleri ile birlikte yks2020@osym.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
COVID-19 durumu olan adaylar için Genel Amaçlı Dilekçe Örneği için tıklayın