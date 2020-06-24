YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı)

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Corona virüsle mücadele kapsamında, hafta sonu sınav saatleri boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı. Adaylar tarafından sınava nerede girecekleri ve sınav süreleri merak edilirken, sokağa çıkma yasağının ne kadar süreceği de merak ediliyor. İşte hafta sonu yapılacak YKS ile ilgili ayrıntılar…

24.06.2020 - 15:06

YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı) - 1
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 Haziran Cumartesi28 Haziran Pazar günleri arasında gerçekleşecek. Corona virüs önlemleri kapsamında, sınav süresi boyunca belirtilen istisnalar dışında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı) - 2

Üç aşamadan oluşan YKS 2020 bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav süresince, Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı) - 3

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2020 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı.

SINAVA GİRİŞ BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI

YKS 2020’ye girecek adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabilirler.

YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı) - 4
YKS soruları pandemi kapsamında yaşanan aksaklıklar göz önünde bulundurularak 12.sınıfın sadece birinci dönem konularını kapsayacak.
27 Haziran Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testinde (TYT) Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri soruları yer alacak.
YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı) - 5

SINAV NE KADAR SÜRECEK?

28 Haziran Pazar günü adaylar ilk olarak Alan Yeterlilik Testine (AYT) girecekler. 10:15’te başlayacak sınav, 180 dakika sürecek.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyat, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik, Fen Bilimleri sorularından oluşan bir kitapçık verilecek.

AYT’de adaylar, istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayabilecekler. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adayların, sınav süresince tüm testleri cevaplaması gerekmektedir.
YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı) - 6

Pazar günü, AYT’den sonra yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT), 15:45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. YDT, sınavında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde ayrı kitapçıklar bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı) - 7

YKS'DE CORONA ÖNLEMLERİ

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı) - 8
YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
YKS bu hafta sonu yapılacak (YKS sınav yeri sorgulama ekranı) - 9

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Covid-19 tanısı olan adaylar, Covid-19 şüphesi taşıyan adaylar ve Covid-19 tedavisini tamamlayıp karantina sürecinde olan adaylar sınav merkezlerinde bulundurulan, yedek sınav binalarında ayrı sınav salonlarında sınava alınacak.

Bu durumdaki adayların, durumlarını ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan Genel Amaçlı Dilekçe’yi doldurarak belgeleri ile birlikte yks2020@osym.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

COVID-19 durumu olan adaylar için Genel Amaçlı Dilekçe Örneği için tıklayın

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