YKS cevap kağıtları 2025 sorgulama ekranı: YKS (TYT-AYT) sözel-sayısal cevap anahtarı ve adayların cevapları erişime açıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) cevap anahtarı ve adayların cevapları son dakika erişime açıldı. YKS soru ve cevap anahtarı osym.gov.tr adresi üzerinden 10 gün süreyle erişilebilecek. Sınava katılan ve sonuçlarını bugün itibarıyla öğrenen yüz binlerce öğrenci, TYT ve AYT soruları ve cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek. Erişime açılan cevap kağıdı ekranında öğrenciler, sınavda karşılarına gelen sorulara verdikleri yanıtları görüntüleyebilecek ve yanlışlarını analiz edecek. İşte, ÖSYM YKS cevap anahtarı sorgulama ekranı.
YKS 2025 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soruların ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınavda verdikleri yanıtları kontrol edebilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilgili kitapçıklara ulaşabiliyor.