YKS cevap kağıtları 2025 sorgulama ekranı: YKS (TYT-AYT) sözel-sayısal cevap anahtarı ve adayların cevapları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) cevap anahtarı ve adayların cevapları son dakika erişime açıldı. YKS soru ve cevap anahtarı osym.gov.tr adresi üzerinden 10 gün süreyle erişilebilecek. Sınava katılan ve sonuçlarını bugün itibarıyla öğrenen yüz binlerce öğrenci, TYT ve AYT soruları ve cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek. Erişime açılan cevap kağıdı ekranında öğrenciler, sınavda karşılarına gelen sorulara verdikleri yanıtları görüntüleyebilecek ve yanlışlarını analiz edecek. İşte, ÖSYM YKS cevap anahtarı sorgulama ekranı.

YKS cevap kağıtları 2025 sorgulama ekranı: YKS (TYT-AYT) sözel-sayısal cevap anahtarı ve adayların cevapları erişime açıldı - 1

YKS 2025 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soruların ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınavda verdikleri yanıtları kontrol edebilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilgili kitapçıklara ulaşabiliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS cevap kağıtları 2025 sorgulama ekranı: YKS (TYT-AYT) sözel-sayısal cevap anahtarı ve adayların cevapları erişime açıldı - 2

2025 YKS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI

21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları; sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

YKS CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YKS cevap kağıtları 2025 sorgulama ekranı: YKS (TYT-AYT) sözel-sayısal cevap anahtarı ve adayların cevapları erişime açıldı - 3

YKS CEVAP KAĞITLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

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