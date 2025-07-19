YKS cevap kağıtları 2025 sorgulama ekranı: YKS (TYT-AYT) sözel-sayısal cevap anahtarı ve adayların cevapları erişime açıldı

YKS 2025 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soruların ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınavda verdikleri yanıtları kontrol edebilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilgili kitapçıklara ulaşabiliyor.